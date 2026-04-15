Kurz vor den Regionalwahlen im indischen Westbengalen hat die nationale Wahlkommission insgesamt neun Millionen Namen von der Wählerliste des Bundesstaats gestrichen. Das entspricht rund zwölf Prozent der dortigen 76 Millionen Wahlberechtigten. Medienberichten zufolge ist von den Streichungen besonders die muslimische Minderheit Westbengalens betroffen. In einem am 9. April auf der Onlineplattform X veröffentlichten Brief protestierte der Generalsekretär der Kommuni...

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