Allerorts fehlen Fachkräfte. Staat und Kapital will es aber nicht gelingen, entsprechenden Nachwuchs zu fördern. Vergangenes Jahr haben laut dem Statistischen Bundesamt (Destatis) rund 462.000 Menschen eine duale Berufsausbildung begonnen. Klingt viel, sind aber »2,8 Prozent oder 13.300 neue Ausbildungsverträge weniger als im Vorjahr«, womit nun zwei Jahre in Folge ein Rückgang zu verzeichnen gewesen sei, so die Statistiker. Dementsprechend schrumpft auch das Heer d...

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