Zahlen raten

In den 90ern hatten wir eine Art Hobby auf längeren Auto- oder Bahnfahrten. Einer nannte aus dem Statistikteil von Kicker oder Reviersport unterklassige Partien, die anderen mussten die dort angegebenen Zuschauerzahlen erraten. Einmal querbeet von der Oberliga Hamburg über die Regionalliga Nordost bis zur Oberliga Niederrhein. Über die Jahre hinweg fuchste man sich gut ein und wusste, was für eine Kulisse bei einem Leckerbissen wie 1. FC Kleve 63/03 gegen VfL Viktor...

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