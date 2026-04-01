Gene sprechen nicht, sie schreiben. Und zwar vor. Wissenschaftliches Bewusstsein weiß die materielle Basis des geschlechtlichen Lebens anzuerkennen. Was gesellschaftliches Bewusstsein, gesellschaftliches Leben, gesellschaftlicher Diskurs allenfalls bewirken, das ist die Haltung, die ein Subjekt zu dieser materiellen Basis einnehmen kann. Genetische Grundlegung bringt einen Rahmen hervor, der in sich Übergänge zulässt (einzelne Personen mit zugleich männlichen und we...

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