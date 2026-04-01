In der Ruhe liegt die Kraft Bekanntlich hält man es in den meisten Jobs am längsten aus, wenn man eine ruhige Kugel schiebt. Inspirieren lassen kann man sich von Faultieren, Manatis und Schildkröten. BRD 2025. Das Überleben der Langsamsten. 3sat, 14.05 Uhr Zu reich fürs Recht Zwei Betroffene schildern, wie das Missbrauchsnetzwerk der Multimillionäre rund um Jeffrey Epstein funktionierte. BRD 2026. Die Akte Epstein: Kampf um die Wahrheit. ZDF, 20.15 Uhr Strahlende Ve...

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