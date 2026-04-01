Die Studiosession, während der – irgendwann 1980 oder 1981 – in drei Nächten Afrika Bambaataas Hit »Planet Rock« zusammengezimmert wurde, klingt nach einer windigen Angelegenheit. Der ehemalige Gangleader Bambaataa bekam von dem für die Plattenfirma Tommy Boy arbeitenden Produzenten Arthur Baker einen Beat vorgelegt, bei dem es sich um eine einigermaßen dreiste Kombination aus Kraftwerks »Nummern« und »Super Sporm« von Captain Sky handelt. Den Beat hatte sich Baker ...

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