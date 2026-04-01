Die Couch der Armen

Auf Facebook postete jemand am 4. April: »Iran versenkt sechs US-Schiffe über Nacht.« Man würde das vielleicht glauben, aber erstens zeigt das Video dazu brennende Kriegsschiffe, auf denen die Mannschaften bloß an Deck herumstehen, zweitens posten arabische, indonesische, malaysische und sonstige Computernerds aus muslimischen Ländern täglich Hunderte von Kurzvideos (Reels) in den sozialen Medien, die zeigen sollen, dass Israel so gut wie zerstört ist und US-Kriegss...

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