Bosse und hohe Manager in Handschellen: Wer davon schon immer geträumt hat, durfte an diesem Montag in Paris in eher guter Stimmung die Nachrichten zur Kenntnis nehmen. Bruno Lafont, vormaliger Generaldirektor des Zementherstellers Lafarge, damals eines der größten börsennotierten Unternehmen in Frankreich, die im Aktienindex CAC 40 gelistet sind, wurde am Montag zu sechs Jahren Haft mit sofortigem Strafantritt verurteilt. Weitere sieben Leitungsmitglieder des Konze...

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