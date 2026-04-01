Am orthodoxen Ostersamstag – in Jerusalem »Sabt Al-Nur«, »Samstag des Lichts« genannt – ist die Auferstehungskirche endlich wieder geöffnet: für griechisch-orthodoxe, syrisch-orthodoxe, armenische und koptische Christen in Jerusalem. Während der Feierlichkeiten für das »Wunder des Lichts«, die mittags beginnen, riegelt die Polizei inzwischen die Tore zur Altstadt und den Weg zur Kirche hermetisch ab. Jahr für Jahr dürfen weniger Menschen in die Kirche, zur Zeit ist ...

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