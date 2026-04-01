Es klingt wie eine Jubelmeldung: Die Jobcenter haben im Jahr 2025 rund 461.400 Leistungsminderungen ausgesprochen – ein Plus von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Montag mit. Die gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben blieben unverändert, so dass die zuvor mehrfach angepassten Regeln erstmals durchgängig greifen konnten. Insgesamt waren etwa 224.100 erwerbsfähige Leistungsberechtigte von mindestens einer neuen Minderung...

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