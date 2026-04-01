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14.04.2026 / Inland / Seite 4

Spätfolgen eines Medienskandals

Bremen: Gericht entzieht früherer Leiterin wegen »BAMF-Affäre« von 2018 den Beamtenstatus

Kristian Stemmler
Über Wochen hinweg hatten bürgerliche Medien die Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) samt ihrer Leiterin, Ulrike Bremermann, an den Pranger gestellt. In mehr als 1.000 Fällen habe die Außenstelle Asylanträge fälschlich positiv beschieden, hieß es. Die im Zuge der zum Skandal aufgebauschten »BAMF-Affäre« von 2018 erhobenen Vorwürfe brachen am Ende in sich zusammen – die Quote der falschen Bescheide lag unter dem Bundesdurchschnitt....

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