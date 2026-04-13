Der Schnee ist weggeschmolzen, die Sportkultur Österreichs liegt brach. Immerhin, es wird kräftig auf die Fußball-WM hingefiebert, Fußball geht ja immer, WM mit Ö war lange nicht mehr, ein Jahrhundertereignis, zumindest in diesem. Ralf Rangnick, deutscher Trainer der Rot-weiß-roten, geht demnächst in die Verhandlung, was seinen Job betrifft, Lothar Matthäus hat bereits von der Seite den Verantwortlichen beim ÖFB zugerufen, dem alten »Professor« möglichst jede Macht ...

Artikel-Länge: 2703 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.