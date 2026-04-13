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13.04.2026 / Politisches Buch / Seite 15

Vorgaben des Staates

Eine Broschüre zielt auf den Ausschluss kommunistischer Jugendgruppen aus Bündnissen

Matthias Rude
Nicht nur Nicholas Potter arbeitet am Feindbild einer »autoritären Linken«. Gegen die Repolitisierung junger Menschen richtet sich inzwischen eine regelrechte Kampagne, mit der in klassischer »Red Scare«-Manier vor dem Erstarken sogenannter »Kadergruppen« gewarnt wird. Deren Verleumdung als »antisemitisch« zielt auf die Delegitimierung kommunistischer Kräfte im antifaschistischen Spektrum. Gleichzeitig verschleiert die staatlich alimentierte Jagd den tatsächlichen a...

Artikel-Länge: 4025 Zeichen

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