Nicht nur Nicholas Potter arbeitet am Feindbild einer »autoritären Linken«. Gegen die Repolitisierung junger Menschen richtet sich inzwischen eine regelrechte Kampagne, mit der in klassischer »Red Scare«-Manier vor dem Erstarken sogenannter »Kadergruppen« gewarnt wird. Deren Verleumdung als »antisemitisch« zielt auf die Delegitimierung kommunistischer Kräfte im antifaschistischen Spektrum. Gleichzeitig verschleiert die staatlich alimentierte Jagd den tatsächlichen a...

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