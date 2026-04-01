Hals strecken Über das Großwerden eines Giraffenjungtiers im kenianischen Nationalreservat. A 2025. Terra Mater. Masai Mara: Geburt im Paradies. Arte, 17.50 Uhr Mensch Zum 70. Geburtstag des gebürtigen Göttingers. BRD 2026. Grönemeyer. Alles bleibt anders. Das Erste, 20.15 Uhr Hopp Schwiiz! Insgesamt 48 Viertausender gibt es in den Berner und Walliser Alpen. Die Doku zeigt unter anderem die Tektonikarena Sardona, Teil des UNESCO-Welterbes, aus der Vogelperspektive. ...

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