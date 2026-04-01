Es scheint fifty-fifty zu sein, und wir leben in einem korrupten Land, wo die Lüge großgeschrieben wird«, sagt mir Antal Kovács (59), Rezeptionist in einem großen Hotel. Es liegt in einem Areal am Margitsiget, der Margareteninsel in der Hauptstadt Ungarns, an der Donau, zwischen Buda und Pest. Es ist noch früh und nirgendwo kann man Espresso bestellen, aber der drahtige Herr, der auch Englisch spricht und unter 900 Euro monatlich verdient, kocht einen für mich in se...

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