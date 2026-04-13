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13.04.2026 / Schwerpunkt / Seite 9

Gefahr des guten Beispiels

Warum greift der Imperialismus unentwegt Kuba an? Die Solidaritätskonferenz am Sonnabend in Berlin gab Antworten.

Von Arnold Schölzel
Donald Trump hat das von Israel in Gaza praktizierte Verbrechen, ein Volk auszuhungern, auf Kuba ausgedehnt. Die westeuropäischen Staaten helfen hier wie dort. Der Schweizer Krebsforscher und Präsident der medizinischen Hilfsorganisation Medicuba-Europa Franco Cavalli erklärte am Sonnabend in Berlin, diese Politik trage »genozidale Züge«. Er sagte das während der von jW und Melodie & Rhythmus vor der Verleihung des Rosa-Luxemburg-Preises an Aleida Guevara im Kino »B...

Artikel-Länge: 4529 Zeichen

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