Bangladesch hat gegenwärtig mit dem schlimmsten Masernausbruch seit über einem Jahrzehnt zu kämpfen. Mehr und mehr Menschen erkrankten oder starben im März an der hochansteckenden Infektionskrankheit. Um die Epidemie einzudämmen, plant die neue Regierung von Premierminister Tarique Rahman im Bündnis mit UN-Gliederungen eine umfassende Impfkampagne. Das Kinderhilfswerk UNICEF hat am Mittwoch ein Lagebild veröffentlicht. Demnach seien 128 Menschen mutmaßlich an den Fo...

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