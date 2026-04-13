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13.04.2026 / Ausland / Seite 7

Sánchez’ doppeltes Gesicht

Spaniens Premier mutig gegen Israel, nicht aber gegenüber Marokko

Ben Francke
Der Streit zwischen Israel und den USA auf der einen und Spanien auf der anderen Seite eskaliert immer weiter. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat Madrid am Freitag in einer Videobotschaft vorgeworfen, einen »diplomatischen Krieg« gegen Israel zu führen und die Streitkräfte seines Landes diffamiert zu haben, die er explizit als »moralischste Armee der Welt« betitelte. Dafür müsse Spanien einen »sofortigen Preis« zahlen. Der bestand darin, dass die...

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