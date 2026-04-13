Im Bann Fanons

Ich erinnere mich noch gut, wie ich als Teenager von Büchern fasziniert war, mir aber nicht viele leisten konnte, weil sie so teuer waren. Also besuchte ich »Robin’s Bookstore« in der Innenstadt von Philadelphia und las dort nach Herzenslust. Natürlich hatte ich nicht vor, viele der Titel zu kaufen, in denen ich im Laden schmökerte, denn, wie schon erwähnt, ich konnte sie einfach nicht bezahlen. In diesem Buchladen nahm ich einmal ein Buch mit dem Titel »Die Verd...

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