Vergangene Woche hat vor einem Pariser Berufungsgericht ein Prozess gegen das ehemalige ETA-Mitglied Joseba »Ternera« Urrutikoetxea stattgefunden. Das Verfahren stand im Zusammenhang mit den gescheiterten Verhandlungen zwischen der heute aufgelösten baskischen Untergrundorganisation und der spanischen Regierung in den Jahren 2004 bis 2006. Erstmals war Urrutikoetxea 2010 von einem Pariser Gericht in Abwesenheit verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft erklärte dama...

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