Bei der Betriebsratsversammlung Ende März war die Erleichterung unter den Beschäftigten des pleite gegangenen Rettungsdiensts Reinoldus im Landkreis Unna bei Dortmund noch groß. Der vorläufige Insolvenzverwalter teilte den Angestellten mit, dass es zum April einen Betriebsübergang zum Arnsberger Rettungsdienst Hagelstein geben werde. Alle Angestellten würden gemäß Paragraph 613a BGB zu unveränderten Konditionen übernommen. Doch der Landkreis unter SPD-Landrat Mario ...

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