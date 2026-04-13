Am Wochenende zeigte die Staatsgewalt in Weimar sichtbare Präsenz. Polizeieinheiten bezogen Stellung in der Innenstadt und fuhren Patrouille. Im Umfeld der Gedenkstätte Buchenwald auf dem Ettersberg standen Einsatzfahrzeuge bereit; Beamte liefen entlang des Stacheldrahtzauns Streife. Hintergrund war, dass neben dem offiziellen Gedenken zum 81. Jahrestag der Selbstbefreiung des ehemaligen Konzentrationslagers in diesem Jahr auch die Kampagne »Kufijas in Buchenwald« (...

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