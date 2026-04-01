Siegesunwille Die Saison geht in die Zielgerade, und während Erfurt mit dem Meisterschaftsrennen nur noch rein rechnerisch zu tun hat, muss Babelsberg schauen, dass der Klassenerhalt möglichst schnell dingfest gemacht wird. Parallel läuft Drittligafußball im SWR und SR: Duisburg tritt in Mannheim an. Am Sonntag dann, ab 13.30 Uhr, gibt’s im Norddeutschen das Aufstiegsspektakel zwischen Osnabrück und Cottbus. In der zweiten Liga wiederum scheint niemand wirklich aufs...

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