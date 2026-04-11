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11.04.2026 / Thema / Seite 12

Raus aus dem Trott

Versuch der Selbstverständigung. Vor 100 Jahren schrieb der Malik-Verleger Wieland Herzfelde sein »Tagebuch eines Laien«

Ronald Weber
Am 30. März 1926 kam Wieland Herzfelde in Meran in Südtirol an. Noch am selben Tag begann er ein Tagebuch. Der Einstieg war ein Rückblick: »Vom Frühjahr 1913 bis zum Herbst 1914 habe ich ein Tagebuch geführt. Mit 18 ½ hörte ich auf: Der Krieg war ausgebrochen.«¹ Die Jahre seitdem waren ohne Rast gewesen. Gerade hatte der angehende Dichter Anschluss an die literarische Boheme gefunden, da kam der Weltkrieg. Dann die Revolution. Dann die Konterrevolution. Fast wäre He...

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