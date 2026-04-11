Am 30. März 1926 kam Wieland Herzfelde in Meran in Südtirol an. Noch am selben Tag begann er ein Tagebuch. Der Einstieg war ein Rückblick: »Vom Frühjahr 1913 bis zum Herbst 1914 habe ich ein Tagebuch geführt. Mit 18 ½ hörte ich auf: Der Krieg war ausgebrochen.«¹ Die Jahre seitdem waren ohne Rast gewesen. Gerade hatte der angehende Dichter Anschluss an die literarische Boheme gefunden, da kam der Weltkrieg. Dann die Revolution. Dann die Konterrevolution. Fast wäre He...

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