Lieber Freund, ich frage mich manchmal, ob Außerirdische nicht längst unter uns leben. Zumindest einige Politiker sind definitiv nicht von dieser Welt. Sven Schulze zum Beispiel, unser Ministerpräsident hier in Sachsen-Anhalt. Ein Mann, der behauptet, ihm seien seine 5.000 Telefonnummern wichtiger als die 560.000 Follower von AfD-Herausforderer Ulrich Siegmund. Oder anders: lieber Seilschaften als Volk. Aber darum geht es mir nicht. Schulze möchte die CDU bei der Wa...

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