Das Stundenbuch

Wie sauer schmeckt um sechs das Brot der Frühe; halb sieben steht das Frühstück auf dem Tisch. Um acht, das Haus ist leer, der Lohn der Mühe: Noch einmal Schlaf. Dann ist der Dichter »frisch«. * Ab zwölf ge...

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