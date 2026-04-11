Marktmanipulationen

Es würde niemanden wundern, wenn der Präsident der Vereinigten Staaten oder seine Mitarbeiter in den vergangenen Wochen einige Male auf steigende oder fallende Ölpreise gesetzt und nach entsprechenden Aussagen auf »Truth Social« kurz danach die entsprechenden Insidergewinne eingestrichen hätten. Der weltweite Markt für Rohöl findet reguliert und ziemlich transparent hauptsächlich an den zwei Terminbörsen Nymex in New York und ICE in London statt. Donald Trumps Aussa...

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