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11.04.2026 / Ausland / Seite 7

Abgekartetes Spiel in Benin

Der scheidende Präsident Patrice Talon hat bereits im Vorfeld der Wahl am Sonntag für seine Nachfolge gesorgt

Bernard Schmid
Nach zehn Jahren im Amt tritt Patrice Talon als Staatsoberhaupt des westafrikanischen Benin ab. Bei den Präsidentschaftswahlen am Sonntag kandidiert er nicht erneut – die Verfassung lässt keine dritte Amtszeit in Folge zu. Zwar hat Talon den Ruf seines Landes als »Musterdemokratie« der Region – erworben nach dem reibungslosen Umbruch von einem prosowjetischen Modell zu einer bürgerlichen Demokratie im Jahr 1991 – durch die Inhaftierung politischer Gegner nachhaltig ...

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