Nach zehn Jahren im Amt tritt Patrice Talon als Staatsoberhaupt des westafrikanischen Benin ab. Bei den Präsidentschaftswahlen am Sonntag kandidiert er nicht erneut – die Verfassung lässt keine dritte Amtszeit in Folge zu. Zwar hat Talon den Ruf seines Landes als »Musterdemokratie« der Region – erworben nach dem reibungslosen Umbruch von einem prosowjetischen Modell zu einer bürgerlichen Demokratie im Jahr 1991 – durch die Inhaftierung politischer Gegner nachhaltig ...

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