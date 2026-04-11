Parallel zum Ungarn-Besuch von US-Vizepräsident J. D. Vance ist diese Woche auch Donald Trump Jr. in Europa aufgetaucht: zu einem Wirtschaftsforum in der Republika Srpska. In der Hauptstadt der serbischen Teilrepublik Bosnien-Herzegowinas teilte das älteste Kind des US-Präsidenten am Dienstag erwartbar scharf gegen die EU aus. Deren liberale Politik schrecke Investitionen ab, sagte er und prophezeite einen »großen Bruch« zwischen den östlichen und westlichen Mitglie...

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