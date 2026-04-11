Der Tarifkonflikt im Nahverkehr schwelt in mehreren Regionen weiter, darunter in Sachsen und Bayern. Seit Donnerstag bestreikt die Gewerkschaft Verdi die Verkehrsbetriebe in der Oberlausitz, in Görlitz, Hoyerswerda, Dresden, Meißen und der Sächsischen Schweiz. Dort sollen Arbeitsniederlegungen bis Sonnabend andauern. Die streikenden Busfahrer in Sachsen wollen eine Fünftagewoche durchsetzen, dazu eine Erhöhung der Löhne und der Zuschläge, ferner ein Weihnachtsgeld. ...

Artikel-Länge: 3668 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.