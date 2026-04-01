Der Bundeskanzler hatte sich mal wieder weit aus dem Fenster gelehnt. »Ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier auch gerade die letzten Tage und Wochen dieses Regimes sehen«, sagte Friedrich Merz im Januar dieses Jahres bei seinem Besuch in Indien. Es gibt weitere Äußerungen des CDU-Politikers, die signalisieren, dass er in den vergangenen Monaten fest von einem bevorstehenden »Regime-Change« in Teheran ausging. Andere »westliche« Regierungschefs hielten sich da deut...

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