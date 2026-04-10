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10.04.2026 / Sport / Seite 16

Kreative Richter

René Lau
Wer wie ich seit mehreren Jahrzehnten ins Stadion geht und als Fananwalt auch beruflich stets mit Verbänden zu tun hat, weiß, wie diese ticken. Eins ist ihnen immanent: Sie brauchen immer Geld und versuchen daher jederzeit, möglichst viel davon zu erlangen. Dazu nutzen sie manches Mittel: Von klassischen Vereinsabgaben an die Verbände bis zu Gebühren, um an einem Wettbewerb teilzunehmen, ist alles dabei. Besonders gut sind die Verbände darin, ihre Sportgerichte vorz...

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