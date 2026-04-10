Wer wie ich seit mehreren Jahrzehnten ins Stadion geht und als Fananwalt auch beruflich stets mit Verbänden zu tun hat, weiß, wie diese ticken. Eins ist ihnen immanent: Sie brauchen immer Geld und versuchen daher jederzeit, möglichst viel davon zu erlangen. Dazu nutzen sie manches Mittel: Von klassischen Vereinsabgaben an die Verbände bis zu Gebühren, um an einem Wettbewerb teilzunehmen, ist alles dabei. Besonders gut sind die Verbände darin, ihre Sportgerichte vorz...

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