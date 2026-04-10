junge Welt - 2 Wochen gratis testen! junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
Gegründet 1947 Freitag, 10. April 2026, Nr. 83
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
junge Welt - 2 Wochen gratis testen! junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
junge Welt - 2 Wochen gratis testen!
10.04.2026 / Feminismus / Seite 15

Ausländischen Männern zu Diensten

Nepal: NGO Biswas hilft ausgebeuteten Frauen im Touristenviertel Kathmandus und kämpft für deren Arbeitsrechte

Thomas Berger, Kathmandu
Sie heißen »Dark File’s Dance Bar«, »Thamel Club« oder »Bebo Dance Bar«. Erst nach Einbruch der Dunkelheit gehen die Lichter der Werbeanzeiger an, die zu den Eingängen weisen. Früher gab es in Thamel, dem Touristenviertel der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu, nur ein oder zwei Discos, in denen spätabends noch getanzt wurde. Inzwischen sind es allein auf diesem begrenzten Raum weniger Straßenzüge zwischen Unterkünften, Restaurants und Läden rund 30 Etablissements d...

Artikel-Länge: 6278 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe