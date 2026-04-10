Sie heißen »Dark File’s Dance Bar«, »Thamel Club« oder »Bebo Dance Bar«. Erst nach Einbruch der Dunkelheit gehen die Lichter der Werbeanzeiger an, die zu den Eingängen weisen. Früher gab es in Thamel, dem Touristenviertel der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu, nur ein oder zwei Discos, in denen spätabends noch getanzt wurde. Inzwischen sind es allein auf diesem begrenzten Raum weniger Straßenzüge zwischen Unterkünften, Restaurants und Läden rund 30 Etablissements d...

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