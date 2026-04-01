Geburtswehen Nein, es geht hier nicht um Heiner Müllers Stücke. Und auch wenn es vorkommen müsste, wird auch nicht Günter Schabowskis Fernsehauftritt Thema sein; denn die Wahrheit über den hatte selbst das Ministerium für Staatssicherheit nicht auf dem Schirm. BRD 2021. Die schwersten Unglücke der DDR. Nur die Stasi kennt die Wahrheit. ZDF Info, 18.00 Uhr Steiler Affenzahn Wer ficken will, muss frech sein – zumindest manche Affen lösen Streitigkeiten gern durch Sex....

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