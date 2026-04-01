Jazz kann eine so besondere Energie haben, dass man meint, zu schweben. Dieses Gefühl gab die Berliner Jazzcombo Tee.Trio mit Sophie Link als Gastsängerin ihrem Publikum am Dienstag abend in der Reihe »jW geht Jazz« in der Maigalerie in Berlin-Mitte. Peter Ehwald, Kopf der Band, gab am Saxophon den Sound vor: hibbelig, kribbelig, irgendwie etwas nervös und dennoch ganz bei sich. Andreas Pichler an den Drums legte sein erstes Solo des Abends dazu ganz sanft hin, bein...

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