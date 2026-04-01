Claude Shannon, Erfinder der Einheit »Bit« (auch als Sh wie »Shannon« bekannt) und Autor der »Mathematical Theory of Communication« (1948), ein Wissenschaftler noch aus den Nachkriegsjahren, als die Vereinigten Staaten noch eine gewisse moralische Autorität als Land des Fortschritts und der Diplomatie für sich beanspruchen konnten; eine Figur aus einer fernen Zeit einer besseren, vernünftigeren Weltmacht, als auf der anderen Seite des Atlantiks noch keine Barbaren r...

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