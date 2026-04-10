Es ist nur ein Beispiel von vielen: Franz-Josefs-Kai 39. Ein Eckzinshaus aus der Gründerzeit, erster Gemeindebezirk, Wiener Innenstadt. Ein geschichtsträchtiges Wohn- und Geschäftshaus mit ausgebautem Dachgeschoss – Platz für knapp 30 Wohnungen und drei Geschäftslokale. Hinter der schicken Fassade tut sich was, denn im Gebäude soll Wohnraum umgewandelt werden – zweckentfremdet zu Touristenappartements, wie die Wiener Grünen am Donnerstag auf ihrer Pressekonferenz do...

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