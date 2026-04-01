Wenn sie kein Benzin haben, sollen sie doch Auto fahren: das scheint in etwa die Strategie des Bundeskanzlers in der aktuellen Spritpreiskrise zu sein. Friedrich Merz zeige sich offen für eine Erhöhung der Pendlerpauschale und eine Absenkung der Stromsteuer, wie am Donnerstag zuerst Bild berichtete. Konkret ist demnach eine Erhöhung der Pauschale, die sich Berufspendler bei der Steuererklärung vom Fiskus zurückholen können, von bisher 38 Cent auf 45 Cent je Kilomete...

Artikel-Länge: 3908 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.