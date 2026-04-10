Nein, es gebe »in der Gedenkstätte Buchenwald kein pauschales Verbot für das Tragen einer Kufiya«, heißt es auf der Website der Gedenkstätte Buchenwald und Mittelbau-Dora. Das gilt allerdings nicht für das kommende Wochenende, an dem zum 81. Jahrestag an die Selbstbefreiung des Konzentrationslagers auf dem Ettersberg erinnert wird. Wie Gedenkstättensprecher Rikola-Gunnar Lüttgenau jW auf Anfrage mitteilte, könne an diesem Wochenende vor dem Hintergrund der Kampagne ...

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