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09.04.2026 / Betrieb & Gewerkschaft / Seite 15

IG BAU appelliert an Beschäftigte

Zahl der Betriebsräte geht zurück. In vielen Handwerksbetrieben gibt es keine

Gudrun Giese
Seit dem 1. März und noch bis zum 31. Mai können Beschäftigte in Firmen mit fünf und mehr Mitarbeitern sich an den alle vier Jahre stattfindenden Betriebsratswahlen beteiligen. Doch längst nicht alle, die dieses Wahlrecht haben, nutzen es auch. Darauf hat die Industriegewerkschaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) in dieser Woche mit einem Aufruf aufmerksam gemacht. In nahezu allen Regionen des Landes wandten sich die Bezirksvorsitzenden der Gewerkschaft an Mitglieder u...

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