Was ist mit dem Familienvermögen der Redfellows geschehen?« möchte das abgebrühte Luder Barbara Steinway (Margaret Qualley) bei ihrer Stippvisite in einem vornehmen Bekleidungsgeschäft von ihrem Exfreund, dem dort als Verkäufer tätigen Becket Redfellow (Glen Powell), wissen. »Das erbe ich«, gibt dieser selbstbewusst von sich, um dann leise zu ergänzen: »Irgendwann …« Barbara verabschiedet sich sarkastisch: »Ruf mich an, wenn du sie alle umgelegt hast.« Was sie nicht...

Artikel-Länge: 2728 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.