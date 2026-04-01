Am 5. April 2026 stellte Gabriel Rosenstock – irischer Dichter, Tankaist, Haikuist, Essayist, Bühnen- und Kinderbuchautor und Übersetzer von 180 Büchern in die irische Sprache zu deren Bereicherung und Belebung – ein Haiku des japanischen Dichters Matsuo Bashō in englischer Sprache auf seinen Blog: »Hidden and unknown / Like the new moon / I will live my life.« (Verborgen und unbekannt, / wie der Neumond, / werde ich mein Leben leben.) Am nächsten Tag ist der 1949 i...

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