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09.04.2026 / Feuilleton / Seite 10

Ein Weg ins Freie

»Für die leuchtend große Leere bete ich heut nacht«: Zum Tod des irischen Dichters Gabriel Rosenstock

Jürgen Schneider
Am 5. April 2026 stellte Gabriel Rosenstock – irischer Dichter, Tankaist, Haikuist, Essayist, Bühnen- und Kinderbuchautor und Übersetzer von 180 Büchern in die irische Sprache zu deren Bereicherung und Belebung – ein Haiku des japanischen Dichters Matsuo Bashō in englischer Sprache auf seinen Blog: »Hidden and unknown / Like the new moon / I will live my life.« (Verborgen und unbekannt, / wie der Neumond, / werde ich mein Leben leben.) Am nächsten Tag ist der 1949 i...

Artikel-Länge: 4632 Zeichen

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