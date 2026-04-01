Es ist Segen und Fluch zugleich, die Vorreiterrolle auf einem Feld innezuhaben – insbesondere bei der Hochtechnologie. ASML, der aus den Niederlanden stammende Weltmarktführer für Anlagen zur Herstellung von Computerprozessoren, findet sich erneut im Fokus des US-Sanktionsregimes. Washington will weiter in die Geschäfte des Unternehmens, vor allem jene mit der Volksrepublik China, eingreifen. Abgeordnete beider Parteienlager der Vereinigten Staaten brachten Ende ver...

Artikel-Länge: 4100 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.