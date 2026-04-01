Wenige Tage vor der Parlamentswahl in Ungarn hat US-Vizepräsident J. D. Vance die Bevölkerung des Landes aufgerufen, dem jetzigen Regierungschef Viktor Orbán eine fünfte Amtszeit zu gönnen. Auf einer Kundgebung von dessen Partei Fidesz in Budapest rühmte Vance den Gastgeber am Dienstag dafür, dass er Ungarns Souveränität, konservative Werte und alles verteidige, was auch den USA teuer sei. Höhepunkt des Auftritts war ein Anruf bei Donald Trump, den er laut stellte u...

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