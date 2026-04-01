Bald beginnt es wieder. Ganz Europa strömt ans Mittelmeer. Ein wenig Sonne tanken: Sizilien, Ägäis, Kreta. Das Mittelmeer lädt aber nicht nur zum Baden ein, sondern ist laut Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) die tödlichste Fluchtroute der Welt. Erst am Sonntag kenterte ein Schiff im zentralen Mittelmeer, 80 Menschen werden vermisst. In den vergangenen Wochen hat sich die Situation noch einmal verschärft, seit dem 28. März sind UN-Angaben z...

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