Am Dienstag hat sich eine wachsende Zahl von Abgeordneten der Demokratischen Partei zusammengeschlossen und eine Amtsenthebung von US-Präsident Donald Trump gefordert. Grund ist, dass Trump unmittelbar zuvor in einer Kurznachricht auf seiner Plattform »Truth Social« Iran gedroht hatte: »Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht untergehen und nie wieder auferstehen.« Alexandria Ocasio-Cortez schrieb daraufhin auf X: »Dies ist eine Androhung von Völkermord und rechtfe...

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