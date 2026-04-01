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09.04.2026 / Inland / Seite 5

Mietenpolitischer Totalausfall

BSW beklagt steigende Wohnarmut – Mieterorganisationen fordern wirksame Marktregulierung

Oliver Rast
Es gibt viele Formen von Armut: Kinderarmut, Altersarmut – und Wohnarmut. Letztere nimmt zu, berichtete AFP am Mittwoch. Das bestätigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes, die das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) erfragte. Demnach stieg die Armutsquote bei Mietern von 22,4 Prozent im vergangenen Jahr auf 23,6 Prozent im laufenden Jahr 2026. 2024 hatte sie noch bei 20,4 Prozent gelegen. Die Miete werde immer mehr zum Armutsrisiko, sagte BSW-Gründerin Sahra Wagenknec...

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