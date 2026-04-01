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09.04.2026 / Inland / Seite 4

»Die letzte Chance für die FDP«

Die marktradikale Partei ist am Ende. Retten soll sie der Vizevorsitzende Wolfgang Kubicki

Kristian Stemmler
Den Segen konservativer Meinungsmacher hat er schon. Jasper von Altenbockum, Autor der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ), kommentierte am Mittwoch die Nachricht, dass der frühere Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki für den FDP-Vorsitz kandidiert, mit den Worten, die Partei könne unter ihm »inmitten politischer Prüderie ein liberaler Lichtblick werden«. Und Welt-Herausgeber Ulf Poschardt hatte bereits am Dienstag dekretiert, das Land müsse sich »auf die Nett...

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