Den Segen konservativer Meinungsmacher hat er schon. Jasper von Altenbockum, Autor der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ), kommentierte am Mittwoch die Nachricht, dass der frühere Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki für den FDP-Vorsitz kandidiert, mit den Worten, die Partei könne unter ihm »inmitten politischer Prüderie ein liberaler Lichtblick werden«. Und Welt-Herausgeber Ulf Poschardt hatte bereits am Dienstag dekretiert, das Land müsse sich »auf die Nett...

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