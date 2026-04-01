Alle lieben Matschepfützen

Einen wunderschönen guten Morgen! Die argentinische Fußballmeisterschaft, das Torneo Apertura, geht in die heiße Phase. Beide ihre 15er-Gruppen anführenden Teams verteidigten ihre Sonnenplätze. Die Mendocinos von Independiente Rivadavia, aktueller argentinischer Pokalsieger, gewannen auch im Norden von Buenos Aires beim CA Tigre mit 2:0. Das von Alfredo Berti gecoachte und bis auf den kolumbianischen Flügelflitzer Sebastián Villa starlose Ensemble ist das effektivst...

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